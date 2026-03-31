Kavala'nın poğaça yalanı elinde patladı! Mahkeme manipülasyonu çürüttü
Kavala’nın poğaça yalanı elinde patladı! Mahkeme manipülasyonu çürüttü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülen Osman Kavala davasında savunma yapan Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ali Emrah Bozbayındır, 'Kavala yalnızca tuzlu poğaça dağıttığı için mahkûm edildi' iddiasını hukuki delillerle çürüttü.

AİHM, Büyük Daire'de görülen duruşmada Türkiye’yi  Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır ve  Adalet Bakanlığı bürokratları temsil etti. Tecrübeli hukukçu Bozbayındır yaptığı savunma ile adeta hukuk dersi verdi.

Kavala’nın yaptığı “Poğaça dağıttım” savunmasıyla davayı sulandırma girişimi mahkemeden döndü. Avukatlarının yönlendirmesiyle, Kavala’nın mahkum olduğu dava “poğaça davası” diye sunularak, Kavala’nın Gezi’deki rolü çarpıtılmak istenmişti.

 

Osman Kavala’nın mahkumiyet dayanağının sadece tuzlu poğaça dağıtmaya indirgenemeyeceğini söyleyen Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır, "Sosyal medya ve basında yer alan bu tür iddialar sadece bir algıdan ibarettir" dedi.

KAVALA DELİLLERİ DEĞERSİZ GÖSTERİYOR

Bozbayındır, Kavala tarafının AİHM’e sunduğu görüşlerinde Mahkeme’yi yanlış yönlendirerek mahkûmiyet kararında dayanılan delilleri ilgisiz ve değersiz gösterdiğinin altını çizdi. Bozbayındır, başta Yargıtay olmak üzere iç hukuk mahkemelerinin dosyadaki tüm delilleri birlikte değerlendirdiğini, iddia edilenin aksine Kavala’nın sadece poğaça dağıtması nedeniyle mahkûm edilmediğini belirtti.  Bozbayındır, kalkışmanın finansmanı, uluslararası algının yönlendirilmesi, olaylar sırasındaki toplantılar için yer sağlaması gibi birçok eyleminin birlikte göz önüne alınarak Kavala hakkında mahkûmiyet kararı verildiğini ayrıntılı anlattı.

 

OSMAN KAVALA GEZİ KALKIŞMASINA FİNANSMAN SAĞLADI

Uluslararası Ceza Hukuku alanında deneyimli bir hukukçu olan Prof. Bozbayındır, Osman Kavala'nın AİHM'i yanlış yönlendirdiğini ifade etti. Osman Kavala’nın sadece poğaça dağıtması nedeniyle mahkûm edilmediğinin altını çizen Bozbayındır, "Kalkışmanın finansmanı, uluslararası algının yönlendiricisi, olaylar sırasındaki toplantılar için yer sağlaması gibi birçok eyleminden ötürü mahkumiyet kararı aldı" dedi.

 

Bozbayındır, yaptığı savunmada mahkeme kararlarına dayanarak Osman Kavala’nın Gezi Kalkışması’nın organizasyonunu, planlamasını ve finansmanını sağladığını söyledi.

Bozbayındır, Kavala’nın faaliyetlerine şiddet olayları başladıktan sonra da devam ettiğine dikkat çekti.

BENZER SUÇA AVRUPA'DA BENZER CEZA

 

Tecrübeli hukukçu Bozbayındır, TCK’nın 312. maddesinde düzenlenen hükümete karşı suç unsurlarına ilişkin de bilgi verdi. Bozbayındır, bu kapsamda işlenen benzer suçların Avrupa Konseyi diğer ülkelerde de benzer şekilde düzenlendiğine ve uygulandığına dikkat çekti. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanı Abdullah Aydın da Osman Kavala’nın Anayasa Mahkemesi'nde görülmekte olan başvurularının olduğunu söyledi. Aydın, iç hukuk yollarını tüketilmesi şartının yerine getirilmediğine vurgu yaptı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23