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Ekonomi Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Ekonomi

Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yeniakit Publisher
2020-09-30 15:21:13 -
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,581994 -0,38
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,822733 -0,36
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,231365 -0,33
Ziraat Portföy Borç. Araç. Fonu 0,030736 -0,16
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 21,604779 -0,10
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,009000 -2,79
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 88,388165 -2,28
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,078537 -0,72
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040024 -0,71
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 10,991296 -0,70
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,242987 -0,58
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,034996 -6,94
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,316203 -0,70
Oyak Portföy Bir. Değ. Fon 0,040541 -0,56
Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,034011 -0,41
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,783283 -0,39
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Global Md Portföy Katılım Fonu 1,019761 -0,02

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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