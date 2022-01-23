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Aktüel Kastamonu'da çığ! Kara yolu kapandı
Aktüel

Kastamonu'da çığ! Kara yolu kapandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 20:45:00 -
Kastamonu'da çığ! Kara yolu kapandı

Kastamonu-Çatalzeytin'de çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Çatalzeytin-Kastamonu kara yolu Yılanlıkaya mevkisinde yoğun kar yağışının ardından çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 152. Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle il merkezini Çatalzeytin'e bağlayan kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Zabıta ekipleri, vatandaşların zarar görmemesi için çöken alanda önlem aldı.

Devrekani ilçesinde ise kar nedeniyle çöken İmam Hatip Lisesinin spor salonunda hasar oluştu.

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