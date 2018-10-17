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Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara çıkacak

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim, "Bugün Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır." açıklamasında bulundu.

17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara çıkacak

İbrahim, Amasya Üniversitesince İpekköy Kampüsü'nde düzenlenen  "Azerbaycan'ın 100. Yılı Türkiye İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik" konferansında  yaptığı konuşmada,Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet, iki devlet olduğunu,  bunun iki devlete de güç kattığını dile getirdi.

Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yaptığını belirten  İbrahim, şöyle devam etti:
 
"Bugün Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda  Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır. Hiçbir zaman  gerçekleşmeyecek gözüyle bakılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı,  Bakü-Tiflis Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve  Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, iki kardeş ülkenin iş birliği sayesinde  hayata geçti. Bu projelerle bölgeye ekonomik kalkınmanın geleceğine inanıyorum."
 
Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkilerinin gönülden gelen duygularla  yürüdüğünü vurgulayan İbrahim, "Ülkemizin kuruluşundan bu yana her platformda  yanında olan Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı  dönemde Azerbaycan'dan çok sayıda gazi ve iş adamı, harekata katılmak ya da  destek olmak için beni telefonla aradı. Bu duygular kalpten geliyor, çok değerli  ve gurur veren duygular." diye konuştu.
 
Amasya Valisi Osman Varol da Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirlerine  güçlü bağlarla bağlanan iki kardeş ülke olduğunun altını çizerek, şunları  kaydetti:
 
"Biz birbirine samimi duygular besleyen iki kardeş ülkeyiz. Bunun en  güzel ifadesi de 'tek millet, iki devlet' ifadesidir. O kadar derin ilişkilerimiz  var ki, tarihsel süreçte de aramızdaki bağ hiçbir zaman zayıflamamıştır.  Özellikle dil kavramının üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Eğer insanlar  birbirlerini doğrudan anadilleri ile konuştuklarında anlayabiliyorlarsa bu,  aralarında çok kuvvetli, çözülmez bir bağ olduğunu gösterir. Azerbaycan ile uzak  ve yakın tarihte karşılıklı olarak birbirimize destek olduğumuz,  çok hayati  anlarda birbirimize kol kanat gerdiğimiz pek çok örnek var."

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 11:50
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