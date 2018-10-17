Kardeş ülke açıkladı! 20 milyar dolara çıkacak

İbrahim, Amasya Üniversitesince İpekköy Kampüsü'nde düzenlenen "Azerbaycan'ın 100. Yılı Türkiye İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik" konferansında yaptığı konuşmada,Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet, iki devlet olduğunu, bunun iki devlete de güç kattığını dile getirdi.

Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yaptığını belirten İbrahim, şöyle devam etti:



"Bugün Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gözüyle bakılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, iki kardeş ülkenin iş birliği sayesinde hayata geçti. Bu projelerle bölgeye ekonomik kalkınmanın geleceğine inanıyorum."



Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkilerinin gönülden gelen duygularla yürüdüğünü vurgulayan İbrahim, "Ülkemizin kuruluşundan bu yana her platformda yanında olan Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı dönemde Azerbaycan'dan çok sayıda gazi ve iş adamı, harekata katılmak ya da destek olmak için beni telefonla aradı. Bu duygular kalpten geliyor, çok değerli ve gurur veren duygular." diye konuştu.



Amasya Valisi Osman Varol da Azerbaycan ve Türkiye'nin birbirlerine güçlü bağlarla bağlanan iki kardeş ülke olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:



"Biz birbirine samimi duygular besleyen iki kardeş ülkeyiz. Bunun en güzel ifadesi de 'tek millet, iki devlet' ifadesidir. O kadar derin ilişkilerimiz var ki, tarihsel süreçte de aramızdaki bağ hiçbir zaman zayıflamamıştır. Özellikle dil kavramının üzerinde hassasiyetle durmak gerekir. Eğer insanlar birbirlerini doğrudan anadilleri ile konuştuklarında anlayabiliyorlarsa bu, aralarında çok kuvvetli, çözülmez bir bağ olduğunu gösterir. Azerbaycan ile uzak ve yakın tarihte karşılıklı olarak birbirimize destek olduğumuz, çok hayati anlarda birbirimize kol kanat gerdiğimiz pek çok örnek var."