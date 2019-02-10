0553 313 94 23

Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası

- Milli sporcular, organizasyonun üçüncü ve son gününde 3 madalya elde etti- Şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda ilk sırada yer aldı

10 Şubat 2019 Pazar 20:32
Karate: 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası


İSTANBUL (AA) - 46. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde milli sporcular, 1 altın ve 2 gümüş olmak üzere toplam 3 madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın Aalborg kentindeki Gigantum Arena'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın son gününde 21 yaş altı ferdi kumite müsabakaları yapıldı.

Büyüklerde Balkan şampiyonluğu bulunan Muratcan Deniz, 67 kiloda mücadele etti. Şampiyonluğa giden yolda çıktığı beş müsabakada rakiplerine yalnızca bir puan bırakan milli karateci, finalde Ukraynalı Valentyn Naida'yı 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve kariyerinin en büyük başarısına imza attı.

Milli sporcular Gülsen Demirtürk ile Eda Eltemur ise gümüş madalya elde etti.

Kumite 50 kiloda altın madalya mücadelesi veren Gülsen Demirtürk, final maçında İtalyan Nicole Murabito'ya 4-1 kaybederek Avrupa ikinciliği ile yetinmek zorunda kaldı. Milli sporcu, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda da ümitler 54 kiloda gümüş madalya kazanmıştı.

Kumite +68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur, Portekizli Ana Rita Oliveira'ya 3-1 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Milli karateci, 2018 Büyükler Akdeniz Oyunları'nda da ikinci olmuştu.

Şampiyonayı 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda zirvede yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 20:32
  1. Eda Eltemur
  2. Gülsen Demirtürk
  3. KARATE
  4. Muratcan Deniz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı
    1. Merkel-Ahmet Davutoğlu görüşmesinin..
    2. Çin, mahkumların organlarını zorla..
    3. Rıdvan Dilmen: Diagne oyundan..
    4. ABD'de kriz devam ediyor! Hükümet..
    5. Kahramanmaraş'ta amatör maçta kavga
    6. İBB’nin 'Üreticiden Tüketiciye..
    7. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    8. Ahmet Çakar'dan 'penaltı' tepkisi:..
    9. Manchester City'den farklı galibiyet
    10. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    11. Mevlüt Uysal: İstanbul ayağa kalktı,..
    12. Mevlüt Uysal: AKM, İstanbul'a yakışır..
    13. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    14. Kestane ile nasıl saç boyanır?
    15. Samsun'da Açık Eskrim Turnuvası sona..
    16. ABD'de görüşmeler tıkandı hükümet..
    17. Cimbom'dan altın galibiyet! Fark 6'ya..
    18. İran'dan o ülkelere tehdit: Gözümüzden..
    19. Deyrizor'da DEAŞ-YPG/PKK çatışması..
    20. Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında..
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi denize indirildi! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Sakın bu oyuna gelmeyin! Araba almak isterken paranızdan olabilirsiniz
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Tansiyon bir anda yükseldi! Canlı yayında Bakan'ın yüzüne su fırlattı
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Batılı terör sevicilerden yerel seçim öncesi provokasyon! Ajanlar geliyor
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak
    Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler yapılacak

    Günün Karikatürü

    10 Şubat 2019
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Fatih Portakal CHP'ye isyan etmişti... Özgür Özel: Ben de şok oldum!
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var
    Gazitantep'ten acı haber... Şehidimiz var