Karaismailoğlu: 2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik

27,2 milyar dolarlık ciro

Karaismailoğlu, Malatya Havalimanı’nda yapılacak yeni terminal binası alanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, bütünsel kalkınma için 81 vilayetin her köşesinde yeni yatırımları, dünyanın gıpta ettiği dev projeleri hayata geçirdiklerini belirterek şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın da bize hedef gösterdiği gibi, kısa bir süre içinde ‘hava yolu, halkın yolu’ oldu. Havacılıkta özel sektörün önünün açılması ve oluşturulan rekabet ortamı sayesinde halkımıza daha kaliteli bir sivil havacılık hizmeti verilmeye başlandı. Bu büyümeyi nicelik ve nitelik olarak sürdürülebilir kılmak için pek çok yatırım yaptık. 2003 yılında 26 olan havalimanı sayımızı 56’ya yükselttik. İç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya yapılan uçuş hizmetimizi 7 merkezden 56 noktaya çıkardık. 50 ülkede 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya ulaştırdık. 2003 yılında iç ve dış hatlar toplamında 34 milyon olan yolcu trafiğimiz ise 2019 yılında 209 milyonu aştı. Bu yatırımlarla sektör ciromuz 2,2 milyar dolarlardan 27,2 milyar dolara yükseldi ve ülkemiz havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasındaki yerini aldı.”

“Ulaşım ve haberleşme milli bir mesele oldu”

Türkiye’nin bugün sadece bölge için değil, tüm dünya için ulaşımın her modunda uluslararası bir merkez olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karaismailoğlu, şunları ifade etti: “Ülke sathında ulaşımın mükemmelleştirilmesi ve haberleşme alanında en güncel teknolojilerle halkımıza hizmet verilebilmesi için ortaya koyduğumuz dev projelerimiz, ülkemizi büyük hedeflerine taşımaktadır. Ulaşım ve haberleşme, 18 yıllık iktidarımız döneminde bizler için her daim milli bir mesele olmuştur. Bu düşüncelerle, Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası başlığı altında, bugüne kadar yapılan yatırımlara değer katacak adımları, hayata geçecek yeni projelerimizi ve reform çalışmalarımızı bir araya getirerek bir çalışma planı oluşturduk. Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işleri sizler de inşallah iftiharla takip edeceksiniz.”