Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı

1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Berke Sağkan ile 2 yılık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor alt yapısından yetişen geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen sol bek Berke Sağkan (20) ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." denildi.