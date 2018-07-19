Karabükspor genç oyuncuyu kadrosuna kattı
Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Kardemir Karabükspor, Yeşil Bursa'da forma giyen 20 yaşındaki Berke'yı renklerine bağladı.19 Temmuz 2018 Perşembe 21:12
1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Berke Sağkan ile 2 yılık resmi sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor alt yapısından yetişen geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen sol bek Berke Sağkan (20) ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." denildi.
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