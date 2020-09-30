  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Kapalıçarşı'da altın
Ekonomi

Kapalıçarşı'da altın

Yeniakit Publisher
2020-09-30 17:26:38 -
Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,32 azalışla 470,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 763,00 lira, Cumhuriyet altını 3.123,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,32 düşüşle 470,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,00 477,20 470,70 470,90
Cumhuriyet Ata Lira 3.143,00 3.164,00 3.102,00 3.123,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 429,00 433,00
Lira(Tam) Ziynet 3.072,00 3.092,00 3.032,00 3.052,00
Yarım Ziynet 1.536,00 1.546,00 1.516,00 1.526,00
Çeyrek Ziynet 768,00 773,00 758,00 763,00


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…
Dünya

Türk SİHA’ları havalandı! Erivan’a 25 km…

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalar devam ederken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait Bayraktar TB2 SİHA’lar Türkiyer-Ermenist..
Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim
Medya

Cüneyt Arkın’dan Kuruluş Osman’la ilgili dikkat çeken sözler: Ben böyle şey görmedim

'Kuruluş Osman' dizisinin yeni sezonunun başlamasına sayılı günler kala dizini kadrosunda yer alan usta oyuncu Cüneyt Arkın ile özel röporta..
Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu
Ekonomi

Tüm Türkiye bekliyordu! Doğal gazda fiyatlar belli oldu

BOTAŞ, doğalgazda Ekim ayı tarifelerini açıkladı. Yapılan açıklamada gerek konut, gerekse sanayide gaz fiyatlarını “sabit” tuttuldu. ..
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay