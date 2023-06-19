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Aktüel Kapadokya “Türkiye Yüzyılı” yaklaşımına hazırlanıyor
Aktüel

Kapadokya “Türkiye Yüzyılı” yaklaşımına hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-19 22:19:00 -
Kapadokya "Türkiye Yüzyılı" yaklaşımına hazırlanıyor

Kapadokya Alan Başkanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan ve bölgenin geleceğini şekillendirecek olan üst ölçekli planlarda son aşamaya gelindi. Bölgede ilk kez hazırlanan 1/50.000 ölçekli planlarla ilgili ortak mutabakat sağlanmasıyla ülke turizminin önemli merkezlerinden biri olan Kapadokya’nın planlı ve düzenli bir şekilde gelişmesinin yolu açıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı’nda düzenlenen toplantılarda Alan Başkanı Birol İnceciköz ile birlikte AK Parti Nevşehir milletvekilleri Süleyman Özgün, Emre Çalışkan, il ve ilçe belediye başkanları, siyasi parti il başkanları, sanayi ve ticaret odaları, sivil toplum kuruluşları ve turizm sektör temsilcileri bir araya gelerek Kapadokya Üniversitesi tarafından hazırlanan üst ölçekli alan planları değerlendirdi.

Taraflar, bölgenin geleceğini şekillendirecek planlarla ilgili görüşlerini bildirirken, bölgede ilk kez hazırlanan 1/50.000 ölçekli planlarla ilgili ortak mutabakat sağlandı. Bölgenin geleceği ve kalkınması için bir yol haritası çizecek olan planlar, ulaşımdan, yerleşime ve bölgede sektörlerin gelişimine kadar birçok konuda bundan sonraki sürecin yönetiminde bir kılavuz niteliğinde olacak. Kapadokya’da koruma-kullanma dengesi gözetilerek hazırlanan planlarla, Kapadokya “Türkiye Yüzyılı” yaklaşımına hazır hale getiriliyor.

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