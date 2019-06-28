Kansızlık ve Demir Eksikliğine Karşı Vazgeçilmez Karışım

Gözünüzün alt kapağını hafifçe aşağı çekip kırmızı renkli dokuya baktığınızda da bu dokunun rengi kırmızı değil de daha solgun bir halde ise bu da demir eksikliğini anlayabileceğiniz bir yol olabiliyor. Tabii ki en doğrusu bir doktora görünüp gerekli testleri yaptırmaktır. Basit bir durum gibi görünse de kişiyi gerçekten rahatsız edebiliyor.

İlaç tedavisi görülüp düzelse de beslenmeye dikkat edilmediğinde (altında başka sağlık nedenleri de olabilir tabi ki) tekrarlayabiliyor. Aslında sağlıklı bir yaşam için, dengeli ve yeterli beslenme gereken en temel unsur olduğu herkesçe bilinen bir şey.

Kırmızı et, soya fasulyesi, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir, yeşil yapraklı sebzeler gibi demir içeren besinler dışında, bu vitamin açısından zengin olan bir diğer hazine ise pekmez.

Fakat her pekmez değil,üzüm pekmezi. Eğer ilaç tedavisi dışında doğal yoldan da takviye veya demir alımı yapmak istiyorsanız.

Kesinlikle aç karnına olunduğunda tüketilmeli

Çocuklar pekmezi pek sevmez yemek istemezler ancak bir bardak portakal suyu içerisine 2-3 yemek kaşığı üzüm pekmezi ile tüketmelerini sağlayabilirsiniz. Neden portakal suyu, çünkü C vitamini demir emilimini kolaylaştırıyor. Ayrıca demir vitamininde düşüklük yaşanıyorsa bu kişilerin çay, kola, kahve gibi içeceklerden uzak durmaları da gerekiyor.

Aç karnına olarak portakal + üzüm pekmezi karışımı içildikten sonra çay veya süt içilmesi de demirin emilimini engelleyeceğinden önerilmeyen bir durum. Çay ise gerek bu karışım gerekse diğer besinler ardından alındığında ne şekilde olursa olsun demire olumsuz bir etkide.

O nedenle kahvaltılarda ve yemeklerden hemen sonra içilen çaydan uzak durmak yararlı olacaktır.

Ve bir diğer önemli nokta ise, portakal suyunun hemen tüketilmesi gerektiği, o sebepledir ki hazırladığınızda hemen için.