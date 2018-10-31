Kanseri yenen doktordan tavsiyeler



Onkoloji alanında 30 yıldır çalışan bir bilim adamı ve aynı zamanda bir tıp doktoru olan Prof. Dr. Vincent Castronovo, kaderin bir cilvesi ile 2011 yılında gırtlak kanserine yakalandı ve kendi uyguladığı tedavi yaklaşımı ile bu hastalıktan tamamen kurtuldu. "Ben her iki tarafı da gördüm. Hem doktor hem hasta. Tabii benim meslekten olmam ve bu konu üzerine zaten çalışıyor olmam bu hastalığı daha iyi anlamamı ve adımlarımı ona göre atmamı sağladı.

Benim tedavi yaklaşımım 4 unsurdan oluşuyor: Beslenme, Egzersiz, Sevgi ve Dostluk" diyor.

Prof. Dr. Vincent Castronovo şöyle anlatıyor:

Meslek hayatımı kansere karşı savaşmaya adadım. Bilhassa ölümlere sebep olan metastazların oluşmasını sağlayan mekanizmaların deşifre edilmesi üzerinde uzun yıllar çalıştım.

15 yıldan fazla bir süredir, bilim ve tıp dünyasında fazla üzerine gidilmeyen beslenmenin kötü huylu tümörlerin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde oynadığı anahtar rol üzerine yoğunlaştım.

KANSERE YAKALANDIM

2011 yılı Şubat ayında bende reflüye bağlı olarak gırtlak kanseri teşhis edildi. Sonunda 30 yılı aşkın bir süredir mücadele ettiğim bu kötü hastalık beni kendi evimde yakaladı.



Liege Üniversitesi Hastanesin-den uzman bir doktor ekibi ve kendi geliştirdiğim tedavi stratejimle bu hastalıktan tamamen kurtuldum. Eskisinden çok daha sağlıklı bir hayata kavuştum.



Ben her iki tarafı da gördüm. Hem doktor hem hasta. Tabii benim meslekten olmam ve bu konu üzerine zaten çalışıyor olmam bu hastalığı daha iyi anlamamı ve adımlarımı ona göre atmamı sağladı.

Benim tedavi yaklaşımım 4 unsurdan oluşuyor: Beslenme, Egzersiz, Sevgi ve Dostluk

İşte tavsiyeleri

Prof. Dr. Vincent Castronovo, senelerce reflüyü ciddiye almamış. Birtakım ilaç ve antibiyotiklerle bunu geçiştirdiğini sanmış. Ancak bir süre sonra reflünün kansere dönüştüğünü öğrenmiş. Devamın şöyle anlatıyor:

Ben kanser olduğumu son safha da öğrendim.

Uzun süre kanseri kalıtsal sandık. Ancak kanser kalıtsal değil çevresel etkenlere dayanan bir hastalık.

Akciğer kanserinin %90 sebebi sigaradır. Bunu herkes biliyor. Mevcut kanserlerin %40 sebebi ise doğrudan beslenme ile ilişkili. Bazı kanser türlerinde bu oran çok daha yüksek. Mesela benim uzmanlık alanım olan barsak ve mide kanserlerinin %54'ünün sebebi beslenme ile ilişkili.

Daha sonra bunu bizim kanser araştırma merkezimizde inceledik. Gördük ki vakaların tamamında beslenme ile kanser arasında istatistiksel olarak göze batan doğrudan bir ilişki var.

Beslenme bozukluğu bağışıklık sisteminin düzgün çalışmamasına yol açıyor, vücudu koruyan hücrelerin üremesi yeterli hammadde olmadığı için yavaşlıyor. Vücutta zaman zaman dış etkenlerle oluşan bozuk genetikli hücreler çok hırpalanmış bu bağışıklık sistemi tarafından yok edilemiyor.

Çağımızdaki en büyük tehlike şeker

Bundan 100 sene önce insanlar yılda ortalama 1 kg şeker tüketirken şu anda tüketiminiz 72 kg oldu.

İnsan vücudu buna alışkın değil vücuda giren bu kadar şekere karşı ne yapacağını bilmiyor. Vücutta iç iltihaplanma oluşturuyor. Bizi bugün meşgul eden pek çok hastalığın sebebi bu iltihaplanmadır.

Obezitenin tıptaki adı iltihaplanmadır ve sebebi şekerdir.

Kanserin de gelişmesi için ortamı hazırlayan bu iltihaplanmadır.

KANSERİ NASIL YENDİM?

Önce tıbba güvendim. Ancak bununla bırakmadım. Kemoterapi'de probiotikler kullandım.

Kemoterapi sırasında maalesef bağırsaklardaki faydalı bakteriler ölüyor. Bu yüzden onları yenilemek için probiotik kullandım. Bunun yanı sıra Omega-3 yağlarını düzenli olarak beslenmeme dahil ettim.

Yeteri kadar protein aldım.

Kızartmaları kestim.

Hepsinden önemlisi ise şeker almayı kestim.

Yiyecekleri çiğneyin ve strese kapılmadan yavaş yavaş yiyin.



Yemek yemeyi aceleye getirmeyin, yemek için kendinize zaman ayırın.

Yağı mümkünse pişmenin son aşamasında ekleyin.

Gülün.

Hayata olumlu bakın.

Dostluklarınıza, akrabalarınıza önem verin.

Temiz havada bol bol yürüyüş yapın.

Profesör Dr. Vincent Castronovo kimdir?



Belçika’da Liege Üniversitesi Onkoloji Araştırma Merkezinin yöneticisi ve aynı üniversitenin tıp fakültesi bölüm başkanı.

Pek çok ödül almış bir bilim adamı. Saygın uluslararası tıp ve bilim dergilerinde yayınlanmış iki yüzden fazla makalesi bulunuyor.