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Kameraya böyle yansıdı! Belediyeden suç duyurusu

Niğde Belediyesi, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovasını yerinden söküp atan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-30 22:31:00 -

Niğde Belediyesi, kaldırımda yere sabitlenen çöp kovasını yerinden söküp atan kişi hakkında suç duyurusu yaptı.

Belediye ekipleri, Paşakapı Caddesi'nde bir çöp kovasının yerinden sökülmesi üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde, alkollü olduğu belirtilen kişinin, yere sabitlenen çöp kovasını, uzun uğraşlar sonucu yerinden sökmesi ve fırlatması yer aldı.

Niğde Belediyesi, kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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