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Ekonomi Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü
Ekonomi

Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

Yeni dengelenme süreciyle birlikte kambiyo işlemlerinde uygulanan BSMV oranı binde 2'ye indirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:58:21 -
Kambiyo işlemlerinde vergi düşürüldü

İSTANBUL (AA) - Kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muameleleri Vergisi (BSMV) oranı yüzde 1'den binde 2'ye düşürüldü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kambiyo satış muamelelerinde 24 Mayıs 2020'den bu yana yüzde 1 olarak uygulanan BSMV, yeniden binde 2 olarak belirlendi.

Böylece dengelenme döneminde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecine özgü devreye alınan finansal tedbirler kademeli olarak kaldırılıyor.

Yeni dengelenme süreciyle birlikte döviz ve altın işlemelerinde vergi oranı bugünden itibaren binde 2 olarak uygulanacak.

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