  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yaşam Kahreden kaza! Bebek arabasındaki 2 yaşındaki Arya yaşamını yitirdi
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Maltepe’de 16 yaşındaki sürücünün kullandığı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı.

Maltepe’de akşam saatlerinde yaşanan kaza, yürekleri yaktı.  Kaza, saat 19.00 sıralarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

 

 

İddiaya göre, B.E. (16) yönetimindeki 34 MVR 358 plakalı motosiklet, ışıklarda dedesiyle birlikte karşıya geçmek üzere bekleyen 2 yaşındaki Arya Özmenek'in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Arya Özmenek yaralandı. Ağır yaralanan Özmenek, çevredekilerin aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü B.E.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.

İstanbul'da peş peşe seyreden mahkum dolu 4 cezaevi aracı kaza yaptı: 6 jandarma ile 9 mahkum yaralandı
Gündem

Lüleburgaz'da zincirleme kaza
Yerel

Hatay'da facia gibi kaza kamerada
Yerel

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23