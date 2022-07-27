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Aktüel Kahraman Mehmetçikler silah arkadaşlarının kanını yerde koymadı
Aktüel

Kahraman Mehmetçikler silah arkadaşlarının kanını yerde koymadı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-27 15:58:00 -
Kahraman Mehmetçikler silah arkadaşlarının kanını yerde koymadı

 yeniakit  Ankara 

Mazlumun ve mağdurun yanında yer alan Kahraman Mehmetçikler vatanı için gözünü kırpmadan canını veren şehit arkadaşlarının kanını yerde koymadı.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak! Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK/YPG’li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!” denildi.

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