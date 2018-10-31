Kadınlarda sıcak basması



Bu durum başka hormonal sorunlardan da kaynaklanabilmesine rağmen çoğunlukla menopoza bağlıdır. Sıcak basması oldukça yaygın bir durumdur. Dört kadından üçü menopozdayken sıcak basmalarıyla karşılaşabilir.

Eğer sıcak basmasını iyi tolere ediyorsanız tedavi gerekli değildir. Eğer bu durum özellikle rahatsız edici bir duruma geldiyse tedavi seçenekleri vardır. Sıcak basmasını kontrol altına almanın en iyi yolunu bulmak zaman alabilir. Öncelikle bu sorunun günlük hayatınızı nasıl etkilediğini kendinize sorun. Daha sonra hayat tarzınızdaki değişikliklerin, reçeteli ilaçların ve diğer yaygın tedavilerin yararlarını ve zararlarını doktorunuzla değerlendirin.

Sıcak basması olduğunda şunları yaşayabilirsiniz:

Sıcak basması başladığında başınızda bir baskı hissi

Üst bedeninize ve yüzünüze yayılan hafif ya da yoğun bir sıcaklık hissi

Yüzünüzde, boynunuzda ve göğsünüzün üst bölümünde genel bir kızarıklık ve kırmızı lekeler

Hızlı kalp atışı

Terleme (daha çok üst vücutta)

Sıcak basması hafiflerken üşüme hissi.

Sıcak basmasıyla ilişkili ve daha az görülen belirtiler şunlardır:

Güçsüzlük

Yorgunluk

Baygınlık hissi

Baş dönmesi

GECE GÜNDÜZ TERLEME

Sıcak basmasının sıklığı değişkendir. Günde birkaç kere de olabilir, her hafta sadece birkaç kere de. Gece gündüz sürekli terleme yaşayabilir ya da sadece bazen kendinizi normalden daha sıcak hissedebilirsiniz. Sıcak basması 30 dakika kadar uzun sürebilir; ama çoğu birkaç dakika içinde kaybolur. Gece sıcak basmaları (gece terlemeleri) sizi derin bir uykudan uyandırabilir.

Sebebi bilinmiyor

Sıcak basmasının kesin nedeni bilinmiyor. Ama belirtiler, vücut ısısını ayarlayan merkezi (hipotalamus) etkileyen faktörleri akla getirir. Beynin alt kısmındaki bu bölge vücut ısısını ve diğer temel işlemleri düzenler. Menopozda yaşanan östrojen azalması hipotalamusun görevini aksatarak sıcak basmalarına neden olabilir.

Tek başına düşük östrojen faktörü, genellikle sıcak basmalarına neden olmaz. Çünkü çocuklar ve tıbbi sorunlar nedeniyle düşük östrojeni olan kadınlarda çoğunlukla sıcak basması görülmez.



Bunun yerine, östrojen eksikliği menopozda olduğu gibi, sıcak basmasını tetikleyen faktördür.

FAKTÖRLERİ SAYARSAK

Menopozdaki her kadın sıcak basması yaşamayabilir. Bunun bazı kadınlarda görülüp bazılarında görülmemesinin sebebi belli olmamasına rağmen, sıcak basması riskini artıran faktörler şunlardır:

Sigara içmek: Sigara içen kadınlarda sıcak basması olma olasılığı daha fazladır.

Obezite: Vücut kitle indeksinin yüksek olması sıcak basmalarının daha sık olmasıyla ilişkilendirilir.

Hareketsizlik: Eğer egzersiz yapmıyorsanız, menopoz sırasında sıcak basması yaşama olasılığınız daha fazladır.

Etnik durum da etkiler arasında. Çünki Afro-Amerikan kadınlarda, menopozun yol açtığı sıcak basmalarına Avrupalı kadınlardan daha fazla rastlanıyor. Sıcak basması Japon ve Çinli kadınlar arasında beyaz Avrupalı kadınlara göre daha az görülüyor.

Menopoz doğal bir geçiş dönemidir. Eğer sıcak basması durumları hayatınızı aksatmıyorsa tedaviye ihtiyacınız yoktur. Eğer şikayetlerinizi tedaviyle hafifletme gereği duyuyorsanız, tedaviye devam etme ihtiyacınızı belirli aralıklarla yeniden değerlendirin. Birçok kadında sıcak basması sorunu birkaç yıl içinde yavaş yavaş kaybolur.