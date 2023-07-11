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Aktüel Kadın saçlarında meydana gelen zararların garanti altına alınması fikri
Aktüel

Kadın saçlarında meydana gelen zararların garanti altına alınması fikri

Yeniakit Publisher
2023-07-11 19:39:00 -
Kadın saçlarında meydana gelen zararların garanti altına alınması fikri

Ferdi Ertuğrul, kadın saçlarında meydana gelen zararların garanti altına alınması fikrini ilan etti.

İşte Ferdi Ertuğrul tarafından ilan edilen o fikir;

Kadın kuaförlerinde saç renklendirme, saç kesimi, perma, kalıcı düzleştirme gibi sorunların kuaför işletmesi ve estetik uygulama mağduru kadınların maddi ve manevi dünyasında meydana getirdiği zararların telafisi amacıyla ortaya çıkarıp geliştirdiğim fikrim Beşiktaş 13. noterliği tarafından 10215 Yevmiye no ile tasdik edilerek resmiyete kavuşmuştur. Böylece kadın saçlarında meydana gelen zararların garanti altına alınması fikri ilk kez tarafımca ileri sürülmüştür. Meydana getirdiğim fikrim hakkında, hitap ettiği pazarın büyüklüğü ve tutarlı yatırım adımlarım sebebiyle gelecekte haksız olarak ileri sürülmesi muhtemel fikri ve sınai hak iddiaları ve başka argümanları şimdiden bertaraf etmek amacıyla iş bu ilanı tüm okuyuculara duyuruyorum. her ne kadar 'fikrin', resmi kuruluşlarca patenti olmaz ise de bunu ilan etmek, Noterde resmiyet kazandırmak iyi niyetli ve dürüst tavrımın göstergesidir. Bu itibarla gelecekte meydana gelmesi muhtemel fikri ve sınai mülkiyet ve sair hakların kullanımı kopyalanmasına dair her türlü İddia ve talebin bertaraf edilmesi adına iş bu fikrimi ilan ediyorum.

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