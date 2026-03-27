Kadın kılığında kuyumcu soymaya giden 3 kişi, kuyumcuyu vurup kaçtı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde 3 kişi, kadın kılığında girdikleri kuyumcudan altın çalmak istedi. Şüpheliler, iş yeri sahibini ayağından vurup altınları çalmadan kaçtı.
Bismil’in Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarında çarşaf giyerek kadın kılığına girmiş 3 kişi, iş yerini açan kuyumcu F.Ç'nin dükkanına girdi. Saldırganlar, kuyumcu sahibini silahla tehdit ederek gömülü olan gizli kasayı açıp altınları kendilerine vermesini istedi. Soyguncular, direnen iş yeri sahibini bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.