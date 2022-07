Jason Momoa sağlık duru nasıl? Jason Momoa trafik kazası mı geçirdi öldü mü?

ABD'li oyuncu Jason Momoa, geçtiğimiz pazar günü kaza geçirdi. Momoa!'nın kullandığı otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu motosikletli kişi yaralanırken, Momoa ise kazayı yara almadan atlattı.

California Otoyol Devriyesi'nin aktardığına göre, Jason Momoa'nın kullandığı otomobil ile oyuncunun aracının yoluna giren motosikletli Vitaliy Avagimyan çarpıştı. Arabanın sol ön tarafına çarpan motosiklet sürücüsü Avagimyan, kazanın etkisiyle motosikletinden fırladı. Momoa, bir sürücüyü durdurarak 911’i aramasını istedi.

Hafif yaralanan Avagimyan, ambulansla Northridge Hastanesi’ne götürüldü. Jason Momoa tarafından kazaya dair bir açıklama yapılmadı.

Jason Momoa kimdir?

Joseph Jason Namakaeha Momoa 1 Ağustos 1979 ABD Hawaii doğumludur. Kariyerine modellikle başlayan oyuncu 1999 yılında ”Batwatch” dizisinde rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. “Stargate: Atlantis” adlı dizide ‘Ronon Dex’ karakterini canlandıran oyuncu “Conon The Barbarian” adlı filmde ise başrolde oynadı. Jason Momoa’ya asıl ününü sağlayan ise “Game of Thrones” dizisindde canlandırdığı Khal Droga karakteri oldu. 2007 yılında oyuncu Lisa Bonet ile evlenen ve iki çocuğu olan Momoa ayrıca; Karga, Once Upon A Time In Venice, Justice League, Red Road, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Braven , Wolves, Debug gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.