İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
Operasyonda 1,5 kilogram kubar esrar, 48 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 19 fişek ve uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi
İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Villakent bölgesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda 1,5 kilo kubar esrar maddesi, 48 kök Hint keneviri, 2 tabanca, 19 fişek, hançer bıçak, uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.