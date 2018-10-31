İşte bütün bağırsak hastalıkları

Kolit: İnce bağırsak kısmının bitiminden itibaren, kalın bağırsağın tamamen ya da bir kısmının iltihaplanmasıyla oluşan bir bağırsak hastalığıdır. Kolit, mükoz kolit, basit kolit ve ülseratif kolit olmak üzere 3 gruba ayrılır. Basit kolitte, ishale sebebiyet veren kalın bağırsağın akut tahrişinden kaynaklanarak oluşmaktadır. Mükoz kolit ise, kalın bağırsağın sahip olduğu mukoza kısmının iltihaplanmasıdır. Ülseratif kolit ise, asabî sebeplere bağlı olarak kalın bağırsağın mukoza kısmında ülsere yol açılmasıdır.

Ateşin aniden yükselmesi, dışkının kanlı gelmesi kolit belirtileridir. Kolit rahatsızlıklarında herhangi bir ağrı hissedilmez.

Bağırsak Tıkanmaları :

Bağırsak tıkanmaları 4 şekilde ortaya çıkabilmektedir.

İnvagination: Kalın ve ince bağırsakların birbiriyle iç içe geçerek tıkanması sonucu oluşur.

Etranglement: Bağırsakların fıtık kesesinde boğulması sonucu oluşmaktadır.

Mekanik İleus: Bağırsaklarımızın tümör ve yukarıdaki iki şekilde tıkanması sonucu oluşan bir hastalıktır.

Paralitik İleus: Bağırsak gazlarının ve dışkılarının dışarı çıkamama durumudur.

Fekaloid dediğimiz dışkı görünümlü kusmalar

Kusma

Göbek çevresinde şiddetli ağrı

Gevşeme ve kasılma

Makattan gaz çıkaramama, bağırsak tıkanmalarının belirtileridir.

Spastik Kolon:

Sıkıntı, stres, üzüntü gibi sebeplerle sinir sistemlerinin belli süre ile bozulması ile olur. Bağırsaklarda bulunan mukoza salgısının seviyesi yükselir, peristaltizm seviyesi ise ya artar ya da azalır.

Spastik kolon hastalığı bazen ishal bazen de ağrılı kabızlık şeklinde belirtiler göstermektedir.

Bağırsak Solucanları:

Genel olarak, çocuklarda görülmekle birlikte bulaşıcı bir hastalıktır.

Geceleri popo ve anüs etrafında kaşınma

Kız çocuklarında, idrar yaparken yanma veya kaşınma

Düzensiz uyku

Huzursuzluk, bağırsak solucanının belirtileri arasındadır. Fakat, bazen bu hastalığa yakalanan çocuklarda herhangi bir belirti görülmemektedir.

Meckel Çıkmazı:

Bu hastalık ince bağırsak kısmının en son bölümünde bulunan kesenin tıkanması, kanaması veya iltihaplanması sonucu ortaya çıkar.

Meckel Çıkmazının teşhisi zor olmakla birlikte, tıkanıklık zamanı, karnın üst sağ kısmında acı ve ani ağrılar oluşmaktadır.

Chron Hastalığı:

Sindirim kanalı kısımlarında görülen bir iltihap çeşididir. İnce bağırsağın en son kısımlarında veya kalın bağırsak kısmında oluşmaktadır.

Kişide yüksek ateş

İshal

Kilo Kaybı

Kramp ve karın ağrısı

Şişkinlik durumu

Anal akıntı ve ağrı

Kalınbağırsağın son kısmında abse

Anal bölgede çatlak

Deride oluşan yaralar

Eklemdeki ağrılar, chron hastalığının belirtileri olarak görülmektedir.

Kötü Emilim:

İnce bağırsağın emme görevini yerine getirememesi sonucu oluşmaktadır. Emilemeyen besinler, dışkı olarak dışarı atılır.



Kötü emilime yakalanan kişilerde, kilo kaybı, ishal, vitamin ve mineral eksikliğinin yanı sıra kansızlık da görülmektedir.

Bağırsaklarımız çalışmasın işimiz bitik!

Bağırsak, mideden sonra gıdanın emilim suretiyle bünyeye alındığı yerdir. Kalın bağırsak ve ince bağırsak olmak üzere 2 bölümden oluşur. İnce bağırsak; On iki parmak bağırsağı, İleum, Jejunum olmak üzere 3 bölümdür. Kalın bağırsak ise; Rektum, Çekum, Kolon olmak üzere 3 bölüme ayrılmaktadır.

İnce bağırsaklarda, emiliş ve sindirim işlevi gerçekleşmektedir. Buradaki besinler, küçük moleküllere ayrılarak, bağırsağın iç yüzeyi tarafından emilir ve kana karışır. Kalın bağırsakta ise, ezilen posaların organik olmayan tuzlarını ve suyunu emme görevini yapmaktadır. Daha sonra gereksiz posa dışarı atılmaktadır.

Doktor Beyimiz der ki..

Bağırsak hastalıklarını önlemek için eskilerden beridir kullanılan birçok şifalı bitki kullanılmaktadır. İşte bağırsak hastalıklarını önlemek için kullanılacak şifalı bitkiler.

Adaçayı: Bağırsakta oluşan gazların kesilmesine yardımcı olmaktadır.

Ardıç: Adaçayı gibi bağırsaktaki gaz oluşumlarının kesilmesine yardımcı olur.

Ayva: İshali keserek, bağırsakları kuvvetlendirmektedir. Ayrıca ince bağırsak iltihabını giderir.

Buğday: Kepekli buğday ununu kullandığınız yiyecekleri yemeniz, bağırsaklarınızın düzenli bir şekilde çalışmasını sağlar. Ayrıca kabızlığı ve bağırsak kanserini önlemektedir.

Dut: Aç karnına yiyeceğiniz beyaz dut meyvesi bağırsak solucanlarını söktürmede etkilidir.

Hatmi çiçeği: Bağırsak iltihaplarını gidermede etkilidir.

Havuç: Bağırsak kanamalarını önlerken, bağırsaktaki gaz oluşumunu keser.

İncir: Kabızlığı gidererek, bağırsakları yumuşatmaktadır.

Kekik: Bağırsak iltihapların iyileştirmektedir. Ayrıca bağırsak solucanlarının düşürülmesinde etkilidir.

Kuşburnu: Bağırsaklarınızı yumuşatır.

Sarmısak: Bağırsak kanserini önlemede yardımcı olur.

Zencefil: Bağırsaklarda oluşan bozuklukları gidermektedir.

Zeytin: Bağırsak solucanlarını düşürür..