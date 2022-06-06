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Aktüel İstanbul'da ünlü zincir markette mide bulandıran görüntü! Fareler kurabiyelerin arasında dolaştı
Aktüel

İstanbul'da ünlü zincir markette mide bulandıran görüntü! Fareler kurabiyelerin arasında dolaştı

İstanbul'da ünlü bir zincir marketin pastane bölümünde fareler, kurabiyelerin arasında dolaştı. Mide bulandıran görüntülere tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 18:34:00 - 2022-06-06 18:45:06

İstanbul'da bir zincir marketin pastane bölümüne giren farenin kurabiyeleri yeme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri,” Minik fare kurabiyeleri yedi” diyerek tepki gösterdi.

Olay geçtiğimiz gün İstanbul'da ünlü bir zincir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre büyük bir market zincirinin bir şubesinde alışveriş yapmak isteyen müşteri, pastane reyonuna doğru ilerledi. Bir farenin ünlü marketin pastane reyonunda, kurabiyelerin üzerinde gezinip karnını doyurduğu anları gören müşteri, cep telefonu kamerasını açarak o anları kayıt altına aldı.

Fareler kurabiyelerin arasında dolaştı

Görüntülerde, kurabiyelerin üzerinde gezinen bir farenin kurabiyeleri yerken çevrede herhangi bir çalışanın bulunmadığı görüldü.

Müşteriler tepki gösterdi

Fareye çevreden kimse müdahale etmezken, hijyen kurallarının hiçe sayılmasına görüntüleri çeken müşteri, " Minik fare kurabiyeleri yedi" diyerek tepki gösterdi.

 

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