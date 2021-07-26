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Aktüel İstanbul'da trafik kazası
Aktüel

İstanbul'da trafik kazası

İstanbul Kartal'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 17:04:00 -
İstanbul'da trafik kazası

Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde seyir halindeki İdil Naz Ç. idaresindeki 34 UG 4004 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, orta refüjdeki ağaca çarptıktan sonra devrilerek karşı şeride geçti.

Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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