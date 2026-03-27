İstanbul'da peş peşe seyreden mahkum dolu 4 cezaevi aracı kaza yaptı: 6 jandarma ile 9 mahkum yaralandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul Başakşehir'de seyir halindeki 4 cezaevi aracı zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan jandarma ve mahkumlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Başakşehir mevkii Edirne istikametinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 4 cezaevi aracı bilinmeyen bir nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada cezaevi araçlarında bulunan jandarma ve mahkumlar yaralandı. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Trafik ise tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. İstanbul Valiliği'nden cezaevi araçlarının karıştığı kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Ceza infaz kurumlarındaki 48 hükümlü-tutuklunun sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü-tutuklu hafif şeklide yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23