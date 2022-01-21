İstanbul’da kar yağışı ne kadar kaç gün sürecek? Meteoroloji İstanbul hava durumu:

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları peş peşe geliyor. Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterirken İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusunun yanıtı da merak konusu oldu.

AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul'un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

İstanbul’da kar yağışı ne zaman başlayacak?

İstanbul'da sağanak şeklinde başlayacak yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul'da kar yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.

İstanbul’da kar yağışı ne kadar kaç gün sürecek?

Yağışın etkili olacağı İstanbul için AKOM'dan uyarı geldi. Akşam saatlerinden itibaren İzlanda alçak basın sisteminin etkisi altına girmesi beklenen kentin tamamında kuvvetli kar yağışı etkili olacak. İstanbul'un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, bu kar yağışının geçtiğimiz haftalarda yaşanan hafif kar yağışlarının aksine, hayatı olumsuz etkileme ihtimali bulunuyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verillerine göre İstanbullular cuma sabahına yağmurla uyanacak. Akşam saatlerinde ise , İzlanda alçak basın sisteminin etkisiyle özellikle Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı da şehrim tüm bölgelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. Cumartesi ve pazar günü de sürmesi beklenen kar yağışının, gelecek haftanın ortalarına kadar etkisini devam ettireceği ön görülüyor. TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in Kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor. AKOM'dan yapılan açıklamada ise gereken önlemlerin alındığı, İstanbulluların soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı. İstanbul'da beklenen kar yağışının 4-5 gün sürmesi tahmin ediliyor.