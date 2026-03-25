İstanbul Valiliği’nden Resul Emrah Şahan’ın iddialarına sert yalanlama: Gerçekler gün yüzüne çıktı

Valilik tarafından paylaşılan bilgilere göre, tartışmaların odağındaki Şişli Kaptanpaşa Mahallesi’ndeki arsa Bulgar Vakfı’na ait.

Bulgar Vakfı’nın Hakları Gasp mı Edildi?

2006 yılında Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Şişli Belediyesi’nin engellemeleriyle yılan hikayesine döndü.

Sürecin detayları şu şekilde gerçekleşti:

Belediye Önce Onayladı, Sonra Durdurdu: Şişli Belediyesi, 2008 yılında 72 katlı devasa proje için avam projeyi onaylamasına rağmen, inşaat ruhsatını 2015 yılına kadar hiçbir geçerli sebep sunmadan bekletti.

Bakanlık Kat Sayısını Düşürdü: Gecikmeler üzerine devreye giren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 72 katlık projeyi 38 kata düşürerek revize etti ve onay verdi.

Keyfi Uygulamalar Şikayet Konusu Oldu: Bakanlık onayına rağmen Şişli Belediyesi'nin projeyi engellemeye devam etmesi üzerine; İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunuldu.

Valilik: "Görüşmenin Nedeni Mağduriyetlerin Giderilmesidir"

Resul Emrah Şahan’ın mahkemedeki ifadelerinde çarpıtmaya çalıştığı İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ile yapılan görüşmenin asıl içeriği de netlik kazandı.

Valilik, söz konusu görüşmenin tamamen Bulgar Vakfı’nın imar planlarından doğan haklarının Şişli Belediyesi tarafından hukuksuzca engellenmesi ve oluşan mağduriyetlerin çözülmesi amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Mülkiye başmüfettişlerinin de dahil olduğu soruşturma süreci devam ederken, Valiliğin bu açıklamasıyla Şahan’ın iddialarının temelsiz olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu.

İstanbul Valiliği'nden gelen açıklaması şöyle:

"Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın, yargılandığı mahkemede ileri sürdüğü iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İddiaların tamamı çarpıtma niteliğindedir. İddialara konu edilen meselenin seyri ve gerçekliği ise şu şekildedir:

Şişli ilçesi Kaptanpaşa Mahallesi’nde bulunan bahse konu arsa, Bulgar Vakfı’na aittir. Taş Yapı ile Bulgar Vakfı arasında 2006 yılında kat karşılığı usulüyle inşaat sözleşmesi imzalanmıştır.

Taş Yapı, arsaya 72 katlı bir inşaat için Şişli Belediyesi’nden gerekli izinleri almış ve belediye 2008 yılında avam projeyi onaylamıştır. Şişli Belediyesi, avam projesini onayladığı bu projenin inşaatının başlaması için gereken inşaat ruhsatını “bilmediğimiz bir sebepten dolayı” 2015 yılına kadar onaylamamıştır. Şirket, konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletmiş; Bakanlık 14.04.2015 tarihinde, 72 kat olan kat sayısını 38 kat şeklinde revize ederek onaylamıştır.

Bakanlık tarafından onay sürecini tamamlayan şirketin başlattığı inşaat çalışmaları ise Şişli Belediyesi tarafından çeşitli gerekçelerle engellenmiştir. Şirket, durumu İçişleri Bakanlığı’na, İstanbul Valiliği’ne, Şişli Kaymakamlığı’na ve Cumhuriyet başsavcılığına bildirerek Şişli Belediyesi’nin keyfî uygulamaları hakkında şikâyetçi olmuştur. İçişleri Bakanlığı, yapılan şikâyet üzerine konuyla ilgili mülkiye başmüfettişi görevlendirmiştir.

Eski Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Valimiz Sayın Davut Gül arasında gerçekleşen görüşme de, soruşturmaya konu olan bu mesele ve Bulgar Vakfı’nın her platformda dile getirdiği, imar planlarından kaynaklanan haklarının Şişli Belediyesi tarafından engellenmeye çalışılması nedeniyle oluşan mağduriyetlerle ilgilidir."