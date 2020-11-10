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Aktüel İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı
Aktüel

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-10 02:00:54 -
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 70 kişi gözaltına alındı
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