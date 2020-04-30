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Aktüel

İstanbul esnafı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek iş başı yapmak istiyor

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz: - "Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda maksimum derecede hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ederek, saatli bir çalışma sistemine geçmek istiyoruz. Talebimizi gerekli mercilere ileteceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 17:57:00 -
İstanbul esnafı, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek iş başı yapmak istiyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB), yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan işyerlerinin, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla açılmasını talep ediyor.

İSTESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında esnaf ve sanatkarların salgın sürecinde yaşadığı sıkıntılar ve talepler ele alındı.

İSTESOB Başkanı Faik Yılmaz, dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs salgınında esnaflarının faaliyetlerini tamamen sonlandırdığını belirterek şunları ifade etti:

"İki aydan bu yana hiçbir geliri olmayan ve günü birlik kazancı ile hayatını devam ettiren esnaf ve sanatkarımızın sıkıntısı günden güne artmaktadır. Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığımızın önerisi doğrultusunda maksimum derecede hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat ederek, saatli bir çalışma sistemine geçmek istiyoruz. Talebimizi gerekli mercilere ileteceğiz."


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