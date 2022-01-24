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Aktüel İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı?
Aktüel

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı?

İstanbul’da yoğun kar yağışı sürüyor. Kar yağışı boğaz trafiğini de olumsuz etkiledi. Peki, İstanbul gemi trafiği kapatıldı mı? İstanbul Boğazı gemi geçişleri durdu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-24 11:50:00 -
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı?

İstanbul kara teslim… Yoğun kar yağışı sebebiyle boğaz trafiğinin durdurulup durdurulmadığı merak konusu. Peki, İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapalı mı?

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı mı?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Dairesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi geçişleri saat 8.30'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındı.

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