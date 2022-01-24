Yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul-Ankara yolu trafiğe kapatılmıştı. Yolun açılıp açılmadığı ise merak konusu.

İstanbul Ankara yolu trafiğe açıldı mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul-Ankara D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu'nun her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldığını bildirdi.

KGM'den yapılan açıklamada, önemli kara yolu güzergahlarında güncel yol durumu paylaşıldı.

Buna göre, İstanbul-Ankara arasında D-100 Devlet Yolu ve TEM Otoyolu her iki yönde tüm araçlar için trafiğe açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Antalya-Mersin yolu Gazipaşa-Anamur kesimi ile Bingöl-Erzurum yolunda da ulaşım sağlandı.

Konya'yı Ankara, Aksaray ve Karaman'a bağlayan yollar trafiğe açılırken, Antalya yönü ulaşıma kapatıldı.

Bursa-Karacabey yolunda tır trafiğine izin verilmiyor. Gerede ile Düzce arası yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Kangal-Divriği-Arapgir ile Kangal-Gürün yolları da ulaşıma kapatılırken, Sivas-Erzincan yolu tır hariç araç trafiğine açıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, İstanbul yönünün ardından Ankara istikameti de kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda tırın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme, tuzlama ve temizlik çalışması sonucu gece saatlerinde otoyolun Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünün kısmen ulaşıma açılmasının ardından Ankara istikametinde de trafik akışı kontrollü sağlanmaya başlandı. Bölgede, kara yolları ve trafik ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca Düzce'de kar nedeniyle yolda kalan ve yurtlarda misafir edilen 415 kişi gidecekleri yerlere gönderilmeye başlandı.

Otoyolun Sakarya kesiminde ise Ankara istikametine geçişlerine izin verilmeyen ve D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, çalışmaların ardından bu güzergahı kullanabilecek.

Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Ankara yönüne doğru trafik akışı sağlanmaya başlamıştır. Lütfen trafik kurallarına uyalım. İyi yolculuklar dilerim" ifadelerini kullandı.