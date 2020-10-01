İşsizlik maaşını kimler alabilir, İşsizlik maaşı başvuru yapan ya da başvuruda bulunanlar İŞKUR işsizlik maaşının ödenme tarihini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, işsizlik maaşının ödeme tarihini açıkladı.

İşsizlik maaşı kimler alır?

İşsizlik maaşı almak için gerekli şartları yerine getirmek gerekir. Bunun için işsizlik maaşı almak için kendi istedi dışında işten çıkarılmak. Yani işveren tarafından hırsızlık, arsızlık ve yüz kızartıcı gibi sebepler dışında işveren tarafından işten çıkarılmak, işten çıkarılmadan önce 120 gün hizmete tabi olmak, işten çıkarılmadan önceki son üç yılda en az 600 gün süreli sigorta primi yatmış olma şartını yerine getirenler işten çıkarıldıkları tarihten itibaren 30 gün içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) şubelerine başvuruda bulunmak gerekmektedir.

İşsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır?

İşsizlik parası almak için işten çıkış sağlandıktan sonra İŞKUR şubelerine gidip bizzat başvuru yapılacağı gibi internet üzerinden İŞKUR sitesi (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla İŞKUR kaydı yapılır ve İŞKUR difterinin yanında TC kimlik numarası ile giriş yapılarak İŞKUR işsizlik ödeneği başvurusu yapılır.

İŞKUR kaydı nasıl yapılır?

İŞKUR şubelerine gitmeden online olarak İŞKUR kaydı yapmak isteyenler İŞKUR kaydının nasıl yapılacağını merak ediyor. İŞKUR kaydı yapmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar?

İşsizlik parası ne kadar? İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor? İşsizlik ödemesi kişinin çalışma yılına ve ödediği sigorta süresine göre değişmektedir. Peki işsizlik maaşı ne kadar süreyle ödeniyor? 600 gün sigortası yatan işsizlere 180 gün, 900 gün sigortası yatan birine 240 gün, 1080 gün sigortası bulunanlara ise 300 gün süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

İşsizlik parası ne kadar?

İşsizlik maaşı almaya hak kazanan işsizler İŞKUR üzerinden işsizlik ödeneğini almaktalar. İşsizlik maaşı PTT aracılığıyla ödenmekte. Peki işsizlik maaşı kaç para? İşte işsizlik ödeneği tuturları:

İşsizlik maaşı nereden sorgulanır?

İşsizlik maaşı alan ve işsizlik ödeneğini alma kriterlerini taşıyanlara her ay işsizlik maaşı gerçekleştirmekte. İşsizlik maaşı sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılmakta.

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Eylül ayı işsizlik maaşı ödeme ne zaman? Sorusu işsizlik maaşı alanlar tarafından sorgulanmaktaydı. Son dakika haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt işsizlik maaşlarının ödenmesine ilişkin tarihi açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.