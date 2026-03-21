İsrail'den 'yolun yarısına geldik' açıklaması

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi.

Genelkurmay Başkanı Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu.

İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.

Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kısıtlı kara saldırılarının devamına ilişkin planları onayladığını açıklayan Zamir, "Artık çevreleme yok. İnisiyatif var. Önleyici eylem var." ifadeleriyle saldırılarını şiddetlendireceklerine işaret etti.

Diego Garcia'ya füzeleri İran'ın attığı iddiası

Genelkurmay Başkanı Zamir, İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'nın iki orta menzilli balistik füze ile hedef alınmasına da değindi.

İran'ın, Diego Garcia adasında bulunan İngiltere ve ABD'ye ait ortak üsse 4 bin kilometre menzilli iki aşamalı kıtalararası balistik füze fırlattığını iddia eden Zamir, atılan füzelerin menzilinin Avrupa başkentlerine kadar uzandığını ileri sürdü.

Hint Okyanusu'nda, İngiltere'ye bağlı bir adada bulunan Diego Garcia Üssü, ABD'nin bombardıman uçakları, nükleer denizaltılar ve güdümlü füze destroyerlerini konuşlandırdığı stratejik üs olarak öne çıkıyor.

ABD-İsrail'in İran saldırılarına ilişkin 15 Mart'ta Amerikan CNN televizyonuna konuşan Zamir, Hamursuz Bayramı'na kadar saldırı planlarının hazır olduğunu, ayrıca bayram sonrası üç haftayı içeren daha kapsamlı planlarının da mevcut olduğunu söylemişti.