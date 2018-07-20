İsmi Bursaspor ile anılan Ganso'ya, Medipol Başakşehir talip oldu!

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz günlerde ismi Bursaspor ile anılan Sevilla'nın Brezilyalı futbolcusu Ganso'ya şimdi de Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Medipol Başakşehir'in futbolcudan haber beklediği ancak Ganso'nun ise İspanya dışına çıkmak istemediği öğrenildi.

Ayrıca Meksika ekibi Santos Laguna'da talip olurken oyuncunun bu teklifi reddettiği belirtildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR