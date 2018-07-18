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İsmi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu St. Etienne'e transfer oldu

İsmi sık sık Beşiktaş ile anılan Wahbi Khazri Fransa ekibi St. Etienne'e transfer oldu.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:32
İsmi Beşiktaş ile anılan yıldız futbolcu St. Etienne'e transfer oldu

Transferde ismi Beşiktaş ile de anılan Wahbi Khazri, Sunderland'den Ligue 1 ekibi St. Etienne'e transfer oldu.

Fransız ekibi, transfer için 7 milyon euro bonservis bedeli öderken, Tunuslu oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Dünya Kupası'nda Tunus ile başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, geçen sezon kiralık olarak oynadığı Rennes'te 34 maçta 11 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 01:32
  1. Beşiktaş
  2. Wahbi Khazri
  3. St. Etienne

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