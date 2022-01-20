İslam’ın gür sesi Timurtaş Hoca’yı rahmetle yâd ediyoruz

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Küfür karanlığının en koyu olduğu günlerde kürsülerden Müslümanlara cesaret aşılayıp tek galibin Allah olduğunu haykıran Hakk’ın ve hakikatin gür sesi Timurtaş Uçar Hocaefendi, 22 sene önce bugün ruhunu Rahman’a teslim etti.

1944 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Timurtaş Hoca, 56 yaşındayken 20 Ocak 2000 tarihinde vefat etmişti. Ahir ömrünün her döneminde İslam dininin emir ve yasaklarını cesurca dile getiren, alime alim, zalime zalim, kafire kafir, münafığa münafık demekten geri durmayan, coşkulu vaazlarında Müslüman Anadolu’ya şuur aşılayan Timurtaş Hoca, dâr-ı bekâya hicret edişinin 22. sene-i devriyesinde rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediliyor.

‘Allah’ dedi diye 460 yıllık ceza

Vaaz ve sohbetleri dilden dile yayılan, ses kasetleri şehir şehir, köy köy, bucak bucak dolaşan Timurtaş Hoca’yı susturmak için birçok ceza davası açılmıştı. Sohbetleri didik didik incelenerek suç unsuru aranan ancak ömrünü adadığı Allah’ın izniyle yoluna tek bir taş bile konulamayan Timurtaş Hoca, 56 yıllık ahir ömrünün neredeyse tamamını İslam yoluna sarf etti. Allah ve ahlak düşmanlarının kafa konforunu bozup, Müslüman Anadolu’ya İslami şuur aşılayan sohbetleri dolayısıyla 24 idam, 300 ceza dosyası, 58 dava mahkemesi, 460 yıl mahkumiyeti bulunduğu ahir ömrünü Allah’a adayan Timurtaş Uçar Hocaefendinin hayatı câmi kürsülerinde, mahkeme salonlarında ve işkence odalarında geçti.