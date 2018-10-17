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İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) kadınları istihdama dahil etmek için yeni bir çalışmaya imza attı.İŞKUR’un hayata geçirdiği 'İş'te Anne Projesi' ile anneler istihdama kavuşuyor.İŞKUR’un projesine katılan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecek. Kursiyerler sağlık hizmetlerinden de yararlanacak.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:24
İŞKUR’dan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) kadınları istihdama dahil etmek için yeni bir çalışmaya imza attı.  İŞKUR’un hayata geçirdiği 'İş'te Anne Projesi' ile anneler istihdama kavuşuyor.  İŞKUR’un projesine katılan kadınlara günlük 70 TL cep harçlığı verilecek. Kursiyerler sağlık hizmetlerinden de yararlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan '100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hayata geçirilen 'İş'te Anne Projesi' çalışmak isteyen anneleri iş gücü piyasasına kazandıracak. Bu kapsamda, İŞKUR çalışmak isteyen kadınları mesleki eğitim kursları veya işbaşı eğitim programlarına yönlendirecek. Projeden yararlanan kadınlara kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek. Ayrıca eğitim süresince katılımcıların iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak.

Annelere aylık 400 TL kreş yardımı

Anneler, 400 TL bakıcı desteğinden de yararlanabilecek sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen mesleki eğitim kurslarına ve imalat sektöründeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan ve 25 yaş arasındaki çocuğu kreşe veya gündüz bakım evine devam eden kadınlar kurs veya program süresince aylık 400 TL bakım desteğinden de yararlanabilecek.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 15:24
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