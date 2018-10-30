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İshal bir türlü geçmiyorsa...

İki günden fazla süren ishal besin zehirlenmesinin habercisi...

30 Ekim 2018 Salı 17:23
İshal bir türlü geçmiyorsa...


Besin zehirlenmesinde bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, kramp gibi birçok hastalığın belirtisi olabilecek yakınmalar olur. Eğer bu yakınmalar, son 3 gün içinde bir mikroorganizma ya da bunun zehiri bulaşmış bir besinin yenmesi sonucu ortaya çıkıyorsa, bu hastalığa besin zehirlenmesi denir.

Besin zehirlenmesi belirli bir alanda bir çok kişiyi etkileyebilir ya da salgınlar şeklinde görülür. Bazı durumlarda ise tek bir kişinin yediği besin sonucu zehirlenmesiyle meydana gelir. Dünyada oldukça sık karşılaşılan ve önemli bir sorundur. Hastalığın şiddeti zehirlenmeye sebep olan mikroorganizmanın cinsine göre değişir. Eğer zehirlenme, bebeklerde ya da yaşlılarda ortaya çıkıyorsa daha ciddi seyreder ve ölümlere yol açabilir. Çünkü bu kişilerin vücutlarındaki sıvı miktarı yetişkin bir bireye göre daha azdır.

Eğer 2 günden fazla süren ishal varsa (kanlı ishal de olabilir), bir günde 4-5 kez dışkılama varsa, kişinin ateşi yüksekse, karın ağrısı varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Kusma sürekli ise ve özellikle bebeklerde ve yaşlılarda görülüyorsa sağlık kontolünden geçmek gerekir.

Ülkemizde besin zehirlenmesi genellikle tavuklu pilav ile olmaktadır. Denetimsiz yemek fabrikalarının at, eşek domuz eti kullanmaları da benzer olaylara yol açmaktadır.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:23
  1. besin zehirlenmesi
  2. besin zehirlenmesi belirtileri

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