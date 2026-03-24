İran vurdu Tel Aviv'de 6 kişi yaralandı

İran’ın gece yarısından bu yana gerçekleştirdiği ve İsrail’in orta kesimini hedef alan altıncı misilleme saldırısında 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusu, İran'dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu duyurdu.

Bölgedeki AA muhabiri, İran'ın misillemesi nedeniyle Büyük Tel Aviv olarak isimlendirilen Gush Dan ve çevresinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Öte yandan Tel Aviv ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

 

İsrail polisinden yapılan açıklamada, Tel Aviv'de bir yola füzenin isabet ettiği ve patlamanın şiddetiyle çevredeki çok sayıda bina ve araçta hasar oluştuğu belirtildi.

İran füzesinin isabet ettiği yolun yanı sıra 3 bölgeye daha füze parçaları ile şarapnellerin düştüğü bildirildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, füze saldırısı nedeniyle 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi.

