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Aktüel Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Kovid-19 nedeniyle Irak'ta 22, Suudi Arabistan'da 11, Katar'da 1 kişi hayatını kaybetti - Kuveyt'te virüs kaynaklı yeni can kaybı kaydedilmezken, 261 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-16 17:59:03 -
Irak, Suudi Arabistan ve Katar'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 636'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 80'e, Katar'da 242'ye yükselirken, Kuveyt'te vaka sayısı arttı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 22 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1533 yeni vaka tespit edildiği, 1766 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 636'ya, vaka sayısının da 578 bin 916'ya yükseldiği, 513 bin 405 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 11 kişinin daha vefat ettiğini, 180 kişinin enfekte olduğunu, 199 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık toplam can kaybını 6 bin 80, vaka sayısını 360 bin 335, iyileşen hasta sayısını da 351 bin 192 olarak açıkladı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, 145 kişide virüs tespit edildiği, 123 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 242'ye, vaka sayısının da 141 bin 417'ye yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 139 bin 42'ye ulaştığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 261 yeni vaka tespit edildiği, 310 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle vaka sayısının 146 bin 971'e, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 142 bin 909'a çıktığı belirtilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 913 olduğu hatırlatıldı.

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