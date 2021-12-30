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Ekonomi Irak ile Çin arasında önemli anlaşma
Ekonomi

Irak ile Çin arasında önemli anlaşma

Irak, Çinli bir şirket ile petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzaladığını açıkladı. Planlamalara göre Basra’da günlük 300 bin varil ve 7 milyar dolar değerinde petrol rafinerisi kurulacak.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 18:00:00 -
Irak ile Çin arasında önemli anlaşma

Irak Petrol Bakanlığı, Çinli bir şirketle Basra kentinde günlük 300 bin varil kapasiteli ve 7 milyar dolar değerinde petrol rafinerisi kurmak için ön anlaşma imzalandığını duyurdu.

Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulccebar, başkent Bağdat'ta anlaşmanın imzalarının atıldığı toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Abdulcebbar, Bakanlığa bağlı Güney Rafineriler Şirketinin Basra vilayetinde El-Fav Petrol Rafinerisinin kurulumu için Çinli şirket "CNCEC"e bağlı Hualu Şirketi ile ön anlaşma imzaladığını belirtti.

Rafinerinin günlük 300 bin varil kapasiteye sahip olduğunu ve maliyetinin 7 ile 8 milyar dolar arasında olduğunu kaydeden Abdulcebbar, projenin ikinci aşamasının ise petrokimya kompleksinin inşası olacağına işaret etti.

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