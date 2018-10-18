İnternet harcamayan 3 uygulama Benim Pass’im kampanyasında

Vodafone Red, kullanıcılarına yönelik geliştirdiği “Benim Pass’im” kampanyası kapsamında Vodafone Pass paketinde bulunan 3 uygulamayı internetini harcamadan kullanma fırsatı sunuyor. “Benim Pass’im” tarifesi, internet paketinden düşmeyen 3 uygulamaya ek her yöne 10 gigabayt mobil internet, 2 bin dakika konuşma, Vodafone kullanıcıları ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve 250 mesaj içeriyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Yenilikçi tarifelerimizle Vodafone Red müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılayarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz” dedi.