İngiliz medyası resmen duyurdu! Everton'un yıldız futbolcusu Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe için yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İngiltere'de yayın yapan Radio City Talk'tan Eliott Cuff, sarı-lacivertlilerin Everton'lı Sandro Ramirez'i kiralamak istediğini iddia etti. Gelen teklifi 23 yaşındaki İspanyol forvete bizzat menajer Marco Silva'nın ilettiği belirtildi.

15 MAÇTA 1 GOL ATTI

Cuff, Ramirez'in teklifi değerlendirmek için süre istediğini, Everton yönetiminin ise ilk hedefinin oyuncuyu satmak olduğunu belirtti. Ramirez, devre arasında Sevilla'ya kiralanmıştı.

Cenk Tosun'un yedeği konumundaki oyuncu, Everton'da 15 maçta 1 gol atarken, kiralandığı Sevilla'da ise 18 karşılaşmada sıfır çekti.

ADA'DA DİP YAPTI!

Everton'ın geçen sezon başında 6 milyon euro ödenerek Malaga'dan transfer ettiği Ramirez, beklentileri karşılayamadı. 7 kez İspanya Milli Takımı forması giyen genç santrfor, Malaga'da ise 31 maçta 16 gol-5 asistle oynamıştı.

(Sporx)