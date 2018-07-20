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İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, uzun süren pazarlıklar sonucu İngiliz ekibi Fulham'ın Fabri için yaptığı teklifi kabul etti.

20 Temmuz 2018 Cuma 16:02
İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.

İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.

İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 16:02
  1. Beşiktaş
  2. Fulham
  3. Fabri
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