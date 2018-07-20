İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!

Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.

İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.

İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.