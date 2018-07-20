İngiliz ekibi, Beşiktaşlı yıldızı duyurdu!
Süper Lig ekibi Beşiktaş, uzun süren pazarlıklar sonucu İngiliz ekibi Fulham'ın Fabri için yaptığı teklifi kabul etti.20 Temmuz 2018 Cuma 16:02
Beşiktaş'ta transferde sıcak saatler yaşanıyor. Yönetim İspanyol eldiven Fabri için İngiliz ekibi Fulham ile anlaşmaya vardı.
İngiliz Sky Sports'un özel haberine göre, Beşiktaş, Fulham'ın 6 milyon Euro'luk teklifine "evet" dedi. Fabri'nın de bu transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde Londra'ya gideceği öğrenildi.
İspanyol kalecinin Fulham'da, 26 yaşındaki İngiliz kaleci Marcus Bettinelli ile rekabete gireceği kaydedildi.
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