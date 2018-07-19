İngiliz devi Türk yıldızın peşinde!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Roma forması giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor.

MANCHESTER CITY - TOTTENHAM İŞ BİRLİĞİ

Geçtiğimiz sezon başında Manchester City'nin de kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder için Tottenham yöneticileri, City'li yetkililerden bilgi aldı.

Bu futbolcu için geçtiğimiz sezon başında rapor çıkaran Manchester City, Kuzey Londra temsilcisine bu transfer için yardımcı oluyor.

Cengiz Ünder'in bu sezon Roma'da gösterdiği performans sonrasında Tottenham'ın radarına girmesiyle birlikte, Ada ekibi bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.

İngiltere'de 9 Ağustos'da bitecek olan transfer dönemi öncesinde Cengiz'e imza attırmayı hedefleyen Tottenham, önümüzdeki günlerde Roma'nın kapısını çalacak.

İtalyan ekibi, Cengiz Ünder için 35 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli istiyor.