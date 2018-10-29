İnatçı çocukla nasıl baş edilir?

İNATÇI ÇOCUKLA BAŞ ETME YOLLARI

Sağlıklı bir gelişim sürecinde çocuk çevresini tanımak, yeni şeyler keşfetmek ister. Bu keşfetme sırasında özellikle çocuk yürümeye başladıktan sonra kontrolsüz bir hal alabilir. Özgür davranmak isteyen çocuk ile sınırlar koyan anne-baba arasında bir çatışma başlar. Güvenliği için bazı sınırlar koyan aile ve bunu anlamlandıramayan henüz küçük yaştaki çocuğun davranışları ile durum sıkıntılı bir hal alır. Devamında ise inatlaşma denilen durum aile içerisinde rutin bir hal alır.

İnatlaşmalar genellikle çocuk 2-3 yaşına geldikten sonra başlar. Anne ve babasını oldukça iyi gözlemleyen çocukla orta yolda buluşmanın en kolay yolu iletişimde samimi ve dürüst olmaktır. İnatlaşan bir çocuğu azarlamak, bedensel şiddete başvurmak çocukla aile arasındaki çatışmayı daha da arttıracaktır.

İnatçı bir çocuk karşısında onunla olgun biri gibi konuşmak önemlidir. Cezalandırmak, ebeveynin kendisini geriye çekmesi gibi durumlar olumsuz netice verir. Esneklik sağlanabilecek durumlar için çeşitli alternatifler türetmekte fayda vardır. Böylelikle çocuğun inat etmesine gerek kalmadığı başka yolların da bulunabileceği çocuğa gösterilmiş olur. Örneğin; bisküvi veya çikolata isteyen bir çocuğa direkt 'hayır' demek yerine zamanlamayla ilgili telkinlerde bulunmak faydalı olacaktır. 'Yemekten sonra, uykudan sonra, sadece bir tane olmak kaydıyla' gibi…

Küçük yaşlarda çocuğun inadını kırmak için dikkatini başka yönlere çekmek faydalı olacaktır. Esneklik tanındığı gibi sınırların da konulması gerektiği unutulmamalıdır. Çocuk her ne kadar özgürlüğüne düşkün olsa da sınırlara ihtiyaç duyar. Bu onun kendisini güvende hissetmesini sağlar. Çocuğun anne babayı pes ettirmesine izin verilmemeli ve sınırlarını daima bilmesi sağlanmalıdır. Aksi halde çocuk zorlayarak sınırları aşabildiğini görürse bunu alışkanlık haline getirecektir. Bazı durumlarda çocuğa müdahale etmemek, ilgiyi başka yere çekmek gerekebilir. Çocuk dikkat çekmek için olumsuz davranışlar sergileyebilir ancak dikkat çekmediğini anladığında anda bu hareketinden vazgeçmeye başlar. Çocuğa gerekli yerlerde müdahale etmesini de bilmek gerekir. Ebeveynler güç savaşına girmeden tutarlı, yeri geldiğinde esnek ama sınırları olan tutumlar sergilerler ve kriz anında soğukkanlılığı muhafaza ederek ölçülü tepkiler verirlerse çocuğun inatçı bir şekilde büyümesinin de önüne geçmiş olacaklardır.