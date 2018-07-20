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İlk kez Akit duyurmuştu! O transfer gerçekleşti

Akit'in günler öncesinde duyurduğu transfer gerçekleşti. Rizespor, Cremonese'de forma giyen Samir Ujkani ile anlaştı.

20 Temmuz 2018 Cuma 21:10
İlk kez Akit duyurmuştu! O transfer gerçekleşti

Yeni Akit spor servisinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ''İşte Rizespor'un yeni kalecisi Samir Ujkani'' başlık haberinin ardından bugün Rizespor transferi duyurdu. Kosavalı kaleci Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-rizesporun-yeni-kalecisi-samir-ujkani-494503.html 

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2018 Cuma 21:10
  1. Rizespor
  2. Çaykur Rizespor
  3. Samir Ujkani
  4. Cremonese

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