İlk kez Akit duyurmuştu! O transfer gerçekleşti
Akit'in günler öncesinde duyurduğu transfer gerçekleşti. Rizespor, Cremonese'de forma giyen Samir Ujkani ile anlaştı.20 Temmuz 2018 Cuma 21:10
Yeni Akit spor servisinin geçtiğimiz günlerde duyurduğu ''İşte Rizespor'un yeni kalecisi Samir Ujkani'' başlık haberinin ardından bugün Rizespor transferi duyurdu. Kosavalı kaleci Rizespor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/iste-rizesporun-yeni-kalecisi-samir-ujkani-494503.html
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