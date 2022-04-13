İkinci el pazarı bu ay hızlanır

“Perakendede geçen seneki hız yok” ifadesini kullanan Bozkurt, “ÖTV muafiyetli müşteriler, ilk 2-3 ay çok yoğun alım yaptı. Filolar ve kurumlar da öyle. Şu anda da gelen talep aslında bu paralelde devam ediyor. Ama bulunurluk sıkıntısı sürüyor” dedi.

Bulunurluk sorunu var

Bozkurt, araç bulunurluk sorununun 2022 yıl sonuna kadar devam edeceği şeklinde öngörülerinin olduğunu ancak Rusya-Ukrayna savaşının bu süreyi uzatabileceğini belirterek, “Yani işin 2023’e de sarkmasından endişe ediliyor” diye konuştu. Bozkurt, “Umarız Rusya-Ukrayna savaşı bir an evvel biter ama bu her şeyin düzeleceği anlamına gelmiyor. Çiple ilgili problem tam çözülmüş değil. Ya da hammadde ya da lojistik sorunları devam ediyor ama Rusya-Ukrayna savaşı biraz daha uzarsa dünya genelinde maalesef ürün bulunurluğuyla ilgili bugünkü fotoğraftan daha kötü bir fotoğrafın oluşma ihtimalini görüyoruz” şeklinde konuştu. Avrupa pazarında da araç bulunmadığı için müşterilerin pek çok markada birkaç ay sıra beklediğine işaret eden Bozkurt, “Bu, bize özgü bir durum değil. Dünya genelinde bir sıkıntı var. Çünkü arz, talebe yeterli değil”yorumunda bulundu.

Tahmin yapmak güç

2022 için pazar tahmini yapmanın zor olduğunu kaydeden Bozkurt, şunları söyledi: “Ne kadar araç geleceğini bilemiyorsunuz. Gelen her yeni haber olumlu değil, olumsuz oluyor. ‘Gelecek araç şu kadar daha azaldı’ diye oluyor haberler. Ondan dolayı da pazar tahmini yapmak güç. Hani diyelim ki her şey güllük gülistanlık olsaydı, dolar kuru 5 lirada kalsaydı, araç bulunsaydı bu sene pazar ne olurdu? Bu soru da çok soruluyor. Geçen senenin biraz altında kalacağını düşünüyorum. O da 750 binler olurdu maksimum.”

Matrah güncellenmeli

Şu anda araçların çok büyük bölümünün yüzde 80’lik vergi dilime girdiğine dikkati çeken Bozkurt, “Matrah güncellenmeli. Bugünkü faiz oranlarının da zorlayıcı olduğu ortada. Tabii ki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yaptığı bir iyileştirme var. Onun bir olumlu etkisi olacak ama faiz oranları hâlâ müşteri için önemli bir kriter. Çünkü yüzde 1’e yaklaşınca biz de pazar hızlanır” görüşünü dile getirdi.