İkinci el otomobil fiyatlarında görülmemiş zam!

Otomobil piyasasında sıfır araç arz sıkıntısı sürüyor. Buna bağlı olarak sıfır otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el arabalara da yansıyor. Araba fiyatlarındaki artış otomobili yatırım aracına dönüştürdü. Araba almak isteyenler ise sıfır ve ikinci el araba fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Araba fiyatları artık haftalık olarak değişmeye başladı.Fiyatlar artış gösterse de arabaya olan talep sürüyor. Fiyatlardaki artış beklentisi de araba almak isteyenlerin harekete geçmesine yol açıyor.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Eskişehir İkinci El Oto Pazarı’nda hareketlilik başladı.Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) 75. Yıl Mahallesi’nde her pazar günü kurulan ikinci el otomobil pazarında Kurban Bayramı hareketliliği başladı. Bayramda yakınlarını ziyaret etmek, bayram tatilini seyahat ederek geçirmek isteyenler bütçelerine uygun araç arayışına girdi. Araç satmak ve satın almak isteyenler satış alanında yoğunluk oluşturdu. Satış alanlarının büyük bölümünü B ve C segmentindeki otomobiller doldurdu. İkinci el oto pazarındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

“Temiz araç olursa her zaman satılıyor”

Aracını satışa çıkarmak için Konya’dan Eskişehir’deki ikinci el oto pazarına gelen Fikret Harlar, “Pazar şu anda iyi, temiz araç olursa her zaman satılıyor. Bayram üstü olunca piyasa gayet hızlı. Yaz sezonu başladı. Tatil ve bayram da araya girince fiyatlarda da kıpırdamalar oldu. Her malın bir fiyatı var. Ekspere gösterilmeden araba alınmaz. Çünkü ortalık üçkağıtçı dolu” diye konuştu.

“Hareketlilikle beraber artış da oluyor”

Bayram öncesi hareketlilikle birlikte fiyatlarda da artış olduğunu aktaran Kerem Bozuyer, “Bayram öncesi hareketli olması güzel ama hareketlilikle beraber artış da oluyor. Araba fiyatları yükseliyor. Araç şu anda ihtiyaç durumunda. Hastane, cenaze veya başka bir şey oluyor, dolmuş ve taksiyle sürekli gidilmiyor. İnşallah fiyatlar bir an önce düşer” ifadelerini kullandı.

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması. Türkiye’de sıfır otomobil fiyatlarındaki artış talebi ikinci ele kaydırırken, ikinci el piyasasında da hareketlilik dikkat çekiyor. Sıfır araç üretim ve tedariğindeki sorunlardan dolayı ikinci el araca talebin arttığını söyleyen Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Şu an piyasada araç bulmakta zorlanıyoruz. Tedarik sıkıntısının baş göstermesi ve talebin ikinci ele kaymasıyla fiyatlarda suni bir artış meydana gelmişti. Çip krizi ve Rusya’dan tedarik edilen bazı gaz ve madenlerin savaş nedeniyle temin edilemeyişiyle fiyatlar tırmanırken, beklenen toparlanma ve normale dönüş de henüz olmadı” dedi.

Üretimde yaşanan aksamaların yanı sıra piyasa dengesini bozan farklı etmenlerin de fiyatların artmasına sebep olduğunu söyleyen Erkoç, “Bazı yabancı menşeili firmalar, internet siteleri satın alarak Türkiye pazarına giriyor. Piyasadan ikinci el araçları toplayarak stok yapıyor, otoparklarda bekletiyor. Bu konuda üyelerimizden sık sık şikâyet alıyoruz. Bunun yanı sıra ikinci el otomobilin kârlı bir yatırım aracı olarak görülmesiyle bu işin ticaretine soyunmuş, meslekle ilgisi olmayan al-sat yapan kişiler var. Fiyatların hızlı yükselişini lehine çevirerek bir kazanç kapısı oluşturmak istiyorlar. Bunlar da fiyatlarda suni artışa neden oluyor” diye konuştu.

'Fiyatlar yüzde 25 artacak'

Orta segment ikinci el bir aracın şu anda 300-350 bin TL aralığında olduğunu açıklayan Erkoç, “Bundan sonra da fiyatlar yüzde 25 oranında artacak. İkinci el araç almak isteyen vatandaşlarımıza, fiyat artışının devam edeceğini öngördüğümüz için bir an önce araç almalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca araç alırken de herhangi bir sıkıntı ya da dolandırıcılık yaşamamaları için yetki belgesi olan kurumsal firmaları ve yapıları tercih etmeleri gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

Sektör temsilcilerinden, az kullanılmış araç ithalatının gündeme getirilmesi konusunda öneriler aldıklarını söyleyen Erkoç, “Öncelikle, yerli ve milli sanayimizi koruyarak, üç yıla kadar az kullanılmış araç ithalatının, bu sorunlar ortadan kalkana ve fiyatlar normale dönene kadar çözüm olabileceği kanaatini, bizler de sektör temsilcileri olarak destekliyoruz. Sadece şahıslar değil, ülkemizdeki marka distribütörleri de araç ithal edebilir.



Geçmiş yıllarda olduğu gibi vergilerin alınması koşuluyla en azından 3 yaşına kadar ikinci el otomobil ithalatına müsaade edilirse model, yıl ve motor hacmi şartlarının yanı sıra, yerli üretimin de göz önünde bulundurulması kaydıyla yapılacak ithalatın piyasaları rahatlatacağını düşünüyoruz. Geçici olarak yapılacak bu uygulamayla araç tedarik sorunu ortadan kalkacağı için fiyat yükselişinin önüne geçilebilir hatta fiyatlarda düşüş olabilir. İthalatla birlikte oluşan arz ihtiyacı karşılarken, trafikte artık sorun teşkil eden yaşlı araçlarımız da Ortadoğu ülkelerine ihraç edilebilir” açıklamasını yaptı.

'Yetki belgesi şart'

Talebin bundan sonra da ağırlıklı olarak ikinci ele yönelmeye devam edeceği bilgisini veren Erkoç, ikinci el sektörünün düzene girmesi, sektördeki kayıt dışılık sorununun çözülmesi ve tüketici mağduriyetlerinin ortadan kaldırılması için yapılması gereken çalışmalar olduğunu dile getirdi. Bunlardan birinin yetki belgesi zorunluluğu getiren yasa olduğunu aktaran Erkoç, yasanın bir an önce uygulanması gerektiğini söyledi. Fahiş fiyatlarla satış yaparak ihtiyaç sahibi kişilerin otomobile erişimine engelleyenlerin piyasadaki fiyat dengesini tamamen bozduğuna değinen Erkoç, şöyle devam etti.

“Oysaki yetki belgesi sahibi ehil kişilerce yapılan ticaret, tam da bu sorunların önüne geçmek için yönetmelikle resmileştirilmişti. Uygulandığı takdirde haksız kazanç elde ederek tüketicileri mağdur edenlerin önünü kesecek, böylesi bir kontrolsüz fiyatlama ortamının da önüne geçilecek.”

'Elinizi çabuk tutun'

İkinci el otomobil sektörünün Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasını çok hareketli geçirdiğini söyleyen sektör temsilcisi Cengiz Köse ise, “Fiyatlar kurun etkisiyle birlikte bayramdan sonra da yükselmeye devam etti. Geride bıraktığımız son iki hafta da ise zirveye ulaştı. Yaşanan bu artışla birlikte vatandaş beklemeyi tercih etti. Bu hafta fiyatlar stabil kalacak. Alıcılar bu dönemde ihtiyaçlarına göre alım yapmalılar. Çünkü ilerleyen haftalarda istedikleri özelliklerde ve temiz araç bulmakta zorlanacaklar. İki haftalık satış daralmasındaki fırsatı kullanarak araç alımı yapmalılar. Aksi takdirde Kurban Bayramı’nda hem fiyat hem de ürün çeşitliliğine sahip olmayacaklar. Çünkü araç bulmakta zorlanıyoruz” diye konuştu.

Araba alacaklara uyarı

Araç piyasasında yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hareketlilik başlarken, oto ekspertiz uzmanı Mübin Keleş ise araç almayı planlayan kişilere uyarılarda bulundu.

Vatandaşların alacakları araçları mutlaka oto ekspertize götürmeleri gerektiğini söyleyen Keleş, "Bir araç, ilk bakışta vatandaşın içine siniyorsa, piyasadaki artışı da düşünürsek çok fazla düşünmeden alsınlar. Bu öneride bulunabilirim. Fakat mutlaka araçlarını ekspertize götürmeleri gerekiyor. Çünkü sıfır araçlarda bile bazen ezik, çürük, boyalı parçalarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

"Ekspertiz ciddi problemden koruyor'

Bazı vatandaşların oto ekspertiz fiyatlarını pahalı bulduğunu kaydeden Keleş, "Ekspertiz fiyatları çok olumlu gelmeyebiliyor. Bir araç alırken, ’Neden buraya bir daha harcama yapıyoruz?’ gibi düşünebiliyorlar. Harcamış olduğunuz küçük fakat size yüksek gelen bu rakamlar, sizi ciddi bir problemden korumuş oluyor" diye konuştu.

"Bilgiler gizleniyor'

Mübin Keleş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir sanayi ustası bile araç aldığında mutlaka ekspertize götürmeli. Ben bu işi yapıyor olmama rağmen, ya da ekip arkadaşlarım bu işi yapıyor olmalarına rağmen bir araç alırken ekspertiz yaptırıyoruz. Bende aracımı yeni aldım. Bende alırken ekspertiz yaptırdım. Bu işi yapıyor olmama rağmen ekspertiz yaptırdım. Çünkü ne yazık ki sürekli artan fiyatlar dolayısıyla artık bilgiler biraz daha saptırılıyor, biraz daha gizleniyor. Bazı insanlar biraz daha seri araç satış sirkülasyonu içerisine girmek istiyor. Bu yüzden ne olduğunu bilmek, ne aldığınızı bilmek önemli. Sektör veya kişi fark etmeksizin mutlaka ekspertiz yaptırılmalı"