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Otomotiv İkinci el oto pazarında o araçlara rağbet arttı
Otomotiv

İkinci el oto pazarında o araçlara rağbet arttı

Van'ın ikinci el açık oto pazarına giden araç alıcıları, en az yakan otomobil modellerine rağbet gösteriyor. Pazarda bulunan alıcı ve satıcılar artan yakıt fiyatları yüzünden talebin düşük model ve az yakan araçlara kaydığını aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-04-09 16:09:00 -
İkinci el oto pazarında o araçlara rağbet arttı

Van'ın merkez Tuşba ilçesindeki ikinci el açık oto pazarında araç piyasasındaki yüksek fiyatlar hem alıcıları ve hem de satıcıları zor durumda bırakırken, vatandaşlar son dönemde az yakan araçlara yöneldi. Araç satıcıları ve alıcıları artan yakıt fiyatlarının araç piyasasını da etkilediğini belirtiyor.

Vatandaşlar az yakan araçları tercih etti

Cumartesi gününde yoğunluk yaşanan pazarda, özellikle düşük model araçlara yönelim olduğu dikkat çekti. Oto pazarına gelen vatandaşlar, yakıtta tasarruf sağlayabilecekleri araçlara baktıklarını belirterek, bazı araç satıcılarının az yakan araçlara yönelimin fazla olmasını fırsat bilerek fiyatları arttırdığını kaydetti.

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