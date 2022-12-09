İkinci el ilan rapor açıklandı

Yeni Akit Ankara

Satılan otomobillerin yakıt türleri incelendiğinde ise hibrit ve elektrikli araçların paylarındaki artışın devam ettiği görülüyor. Rapora göre ayın en çok ilan verilen kategori Otomobil oldu. Sıralama; Minivan & Panelvan, Motosiklet, Arazi/ SUV & Pick-up ve Ticari Araçlar kategorisi ile devam etti. Marka & Model sıralamasının lideri Renault – Clio oldu. Sıralama; Renault – Megane, Opel – Astra, Volkswagen Passat ve Ford Focus ile devam etti. Arazi/ SUV & Pick-up kategorisinin marka sıralaması ise Nissan, Volkswagen, Land Rover, Peugeot, ve Dacia oldu.

En çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, 2016 model araçların ilanı yayınlandı

sahibindex Vasıta raporuna göre Kasım ayında en çok beyaz, gri, siyah, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan ve model yılı 2016 olan araçların ilanı yayınlandı. Tüm ilanların %26’sını 200.001 – 300.000 km aralığındaki araç ilanları oluşturdu. Fiyatlara baktığımızda ise 250.0001- 500.000 TL aralığı %40,8 ile en çok ilan yayınlanan fiyat aralığı oldu.

En çok bakılan marka Renault

Sahibinden. com’da Kasım ayında ilan bakanların en çok ilgisini çeken marka sıralamasında liderlik Renault'un oldu; sıralama Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat ile devam etti. Araçlar en çok gece 21:00-22:00 aralığında incelendi, ilanlara ortalama bakılma süresi ise 9 dakika 41 saniye oldu.